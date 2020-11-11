Ersun Yanal Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı

Kırmızı-beyazlı kulübün, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Yanal ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, her konuda anlaşmaya vardıkları Ersun Yanal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Süğlün, teknik direktör Yanal'ın, kırmızı-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına bugün çıkacağını bildirdi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de en son 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Antalyaspor'dan Ersun Yanal için "hoş geldin" paylaşımı

Antalyaspor Kulübü, teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal ve ekibine başarı diledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Ersun Yanal" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"FTA Antalyaspor'umuz, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Yanal ve ekibine başarılar dileriz."

