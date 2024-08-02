Ersoy Saydağ, MTG kalecilerini çalıştıracak

Uzun yıllar Yeni Boğaziçi'nde kaleci ve kaleci antrenörü olarak görev yapan tecrübeli isim süper lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’ne transfer oldu23

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren AKSA Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü kaleci antrenörü olarak tecrübeli isim Ersoy Saydağ ile anlaştı.

Uzun yıllar Yeni Boğaziçi'nde kaleci ve kaleci antrenörü olarak görev yapan tecrübeli isim MTG teknik sorumlusu Talat Şentürk ve Michael Pote'nin ekibinde kalecilerin formundan sorumlu olacak.

Öte yandan Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Ersoy Saydağ’a verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Mesaj şöyle:

TEŞEKKÜRLER ERSOY SAYDAĞ

Uzun yıllar formamızı giyen, takım kaptanlığımızı yapan, teknik ekipte yer alan ve takımımız ile birçok başarı yakalayan kaleci antrenörümüz Ersoy Saydağ’a kulübümüze verdiği emeklerden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Yeni görevi hem kendisine hem ülke gençlerine hem de kardeş kulüp şampiyon Mağusa Türk Gücü’ne Hayırlı olmasını dileriz.

