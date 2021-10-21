banner583
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
10 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
206 0
 
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
20 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
49 0
24 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
53 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
42 0
banner661
banner726

Ersin, Devler Ligi'nin zirvesinde

banner476

Ersin Destanoğlu, Türkiye'deki başarısını Avrupa'ya taşıdı. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş 3 puanla tanışamasa da, genç kaleci göz doldurdu

banner714
Ersin, Devler Ligi'nin zirvesinde
banner721
Beşiktaş’ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, SportingLizbon maçında dört gol yemesine rağmen taraftarların beğenisini kazandı.
Portekiz ekibine karşı 5 kritik kurtarış yapan başarılı kaleci, Avrupa'daki genel performansıyla adından söz ettirdi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta toplam 15 kurtarışa imza atan Ersin, bu kategoride Sheriff'in kalecisi Athanasadis ile beraber en çok kurtarış yapan eldiven oldu.
Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğuna önemli katkı yapan genç eldiven, Süper Lig'de forma giydiği toplam 49 maçta 47 gol yerken 21 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Ersin Destanoğlu Avrupa kupalarında forma giydiği 4 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü. 
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.