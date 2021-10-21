Ersin, Devler Ligi'nin zirvesinde

Ersin Destanoğlu, Türkiye'deki başarısını Avrupa'ya taşıdı. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş 3 puanla tanışamasa da, genç kaleci göz doldurdu

Beşiktaş’ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, SportingLizbon maçında dört gol yemesine rağmen taraftarların beğenisini kazandı.

Portekiz ekibine karşı 5 kritik kurtarış yapan başarılı kaleci, Avrupa'daki genel performansıyla adından söz ettirdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta toplam 15 kurtarışa imza atan Ersin, bu kategoride Sheriff'in kalecisi Athanasadis ile beraber en çok kurtarış yapan eldiven oldu.

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğuna önemli katkı yapan genç eldiven, Süper Lig'de forma giydiği toplam 49 maçta 47 gol yerken 21 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Ersin Destanoğlu Avrupa kupalarında forma giydiği 4 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü.



