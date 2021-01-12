Erol Bulut tarihe geçti

Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarısını Erzurum'da da sürdürdü. Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, bu alanda en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşarak kulüp tarihine geçti

Süper Lig'in 18'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.

Rakibini 3-0 yenen sarı lacivertliler, galibiyet serisini 4 maça yükseltti.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarılı grafiğini Erzurum'da da devam ettirdi.

Dokuz dış saha maçına çıkan sarı lacivertliler, 22 puan topladı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla deplasman puanı toplayan üç takımdan biri oldu.

Erol Bulut da sarı lacivertli kulübün tarihine geçti.

45 yaşındaki çalıştırıcı, Carlos AlbertoParreira'yı geride bırakarak sarı lacivertli kulüpte en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.



