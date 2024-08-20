banner913
banner932
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
34 0
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
21 0
 
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
27 0
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
52 0
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
27 0
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
32 0
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
29 0
banner1032

Ernest Muçi'ye Premier Lig'den talip

banner1020

Beşiktaş'ta geçen sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ancak bu sezon yedek kulübesine hapsolan Ernest Muçi'ye talip çıktı. Muçi için Premier Lig'den teklif geldiği iddia edildi

banner1045
Ernest Muçi'ye Premier Lig'den talip
banner971
Beşiktaş’ta transferde hareketli günler yaşanıyor.
Siyah-Beyazlı takımda son olarak Giovannİ Van Bronckhorst'un hamle oyuncusu olarak kullandığı Ernest Muci'yle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Fanatik'te yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'tan Ernest Muci'ye talip oldu.
Haberde İngiliz temsilcisinin bu transfer için 10 milyon Euro'yu şimdiden gözden çıkardığı iddia edilirken Makedon futbolcunun teknik direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde fazla forma şansı bulamadığına dikkat çekildi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gollük katkı sağlamıştı.
Muci, takımı ile bu sezon yalnızca son oynanan Antalyaspor maçında süre aldı ve onda da takımının son golünü kaydetti.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.