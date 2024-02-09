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Ernest Muci Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muci ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İstanbul'a getirilen Muci, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak

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Ernest Muci Beşiktaş'ta
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
MUCİ, İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a geldi. Muci sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tirana'nın altyapısına geçti. 2018'da başkent temsilcisinde A takıma yükselen Muci, 2021'de Polonya takımı Legia Varşova'ya transfer oldu.
Santrfor, 10 numara ve kanatlarda görev yapabilen Ernest Muci, Tirana'da 54 resmi müsabakada 20, Legia Varşova'da ise 114 resmi müsabakada 21 kez gol sevinci yaşadı.
 
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