Erken biten maçı Yenicami 5-4 önde bitirdi

Aksa Futbo Liglerinde kulüpler 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını devam ettirirken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınıyorlar.

Süper Ligin Lefkoşa ekipleri Göçmenköy ile Yenicami de dün hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Göçmenköy Stadında oynanan maçta Yenicami 5 – 0 öne geçti. 5 – 0’dan sonra Göçmenköy skoru 4 – 5’e getirmeyi başardı.

Göçmenköy’den Kemal Uçaner’in 88’de attığı 4. golden sonra Yenicami taraftarlarından kendisine laf atılan Kemal Uçaner’in karşı tepki vermesiyle birlikte saha içerisinde gerginlikler yaşandı. Taraftarların da sahaya girmesiyle saha içerisi ana baba gününe dönerken hakem de tartışmaların daha da büyümemesi adına maçı bitirdi.

