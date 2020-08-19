Erin, “Oyna GG” dedi

K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü, kadrosunu güçlendirmek için transferlerine devam ediyor.

Gençlik Gücü geçtiğimiz sezon da kiralık olarak takımda forma giyen genç orta saha futbolcusu Erin Uluçlar’ı yine kadrosuna kattı. Bonservisi Göçmenköy’de bulunan usta sol ayak Erin Uluçlar, yeni sezonda da kiralık olarak yeşil beyazlı formayı giyecek.

