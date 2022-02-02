Erick Pulgar, Galatasaray’da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Şilili orta saha oyuncusu ErickPulgar’ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladıklarını açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, transfer döneminde belirledikleri eksikleri giderecek üç transfer gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Transfer konusunda Domenec ve Campos ile geceli gündüzlü çalışma yapıp, Galatasaray'ın öncelikli ihtiyaçlarını belirledik." dedi.

Kaleci ve orta sahanın yanında eksik gördükleri yerlerden birinin de forvet hattı olduğunu, bu sorunu ise Gomis transferiyle çözdüklerini belirten Elmas, "Mustafa Muhammed'in Afrika Kupası'nda olması, Diagne'nin de sakatlığı nedeniyle bir eksikliğimiz de forvetteydi. Ligimizi bilen bir santrfor arayışımız vardı. Gomis, Galatasaray'dan ayrılışı çok tartışılan, yeri bir türlü doldurulamayan, yeri doldurulmak için ciddi maliyetlere girilen bir oyuncuydu. 5-6 alternatifimiz vardı. Takımımıza en uygun, en hızlı katkı verebilecek ve önümüzdeki yabancı oyuncu kararlarını da riske etmeyecek bir transfer oldu. Gomis de çok istekliydi. Galatasaray'da bitmemiş bir işi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı

Gelecek sezonun kadrosu için çalıştıklarını kaydeden Elmas, planlamanın yüzde 50 seviyesinde hazır olduğunu dile getirdi.

