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Erhan yuvasına döndü

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Erhan yuvasına döndü
AKSA Birinci Ligde misafir olma hedefinde olacak olan Çetinkaya, kadrosunu Erhan Kendirci ile güçlendirdi. Çetinkaya alt yapısından yetişen ve Düzkaya'ya transfer olan golcü Erhan yeniden Çetinkaya'ya döndü. Golcü oyuncu Erhan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda kiralık olarak Çetinkaya'ya transfer oldu.
 
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