Erhan yuvasına döndü

AKSA Birinci Ligde misafir olma hedefinde olacak olan Çetinkaya, kadrosunu Erhan Kendirci ile güçlendirdi. Çetinkaya alt yapısından yetişen ve Düzkaya'ya transfer olan golcü Erhan yeniden Çetinkaya'ya döndü. Golcü oyuncu Erhan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda kiralık olarak Çetinkaya'ya transfer oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.