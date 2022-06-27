Ergün Köseoğlu ‘Futbol Şenliği’yle anıldı

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü, merhum kalecisi Ergün Köseoğlu anısına Futbol Şenliği gerçekleştirdi.

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Köseoğlu’nun ailesi tarafından organize edilen turnuvanın U15 kategorisinde Yeniboğaziçi takımı, 1461 İskele Trabzon’u 3-1 yendi.

Masterlerde; Yenibogaziçi ile SarınçMasterleriarasında oynanan karşılaşma penaltı atışları sonunda 4-1’lik sonuçla Sarınç’ın olurken Veteranlarda kazanan Lefkoşa karşısında 1-0 galip gelen Yeniboğaziçi takımı oldu.

Ergün Köseoğlu Futbol Şenliği’nde oynanan karşılaşmaların ardından düzenlenen töreninde takımlara kupa ve plaketleri yetkililer tarafından verildi.



