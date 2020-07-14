Ergazi’nin kalesi güvende

Ergazi Güven Spor Kulübü, kalesini güvene almak için K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’den Cengiz Arapbayram’ı transfer etti
Ergazi Güven Spor Kulübü,Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligde başarılı olmak için önemli transferlerle kadrosunu takviye etti.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Liginin başlama tarihi olarak 18 Temmuz’u açıklamasından sonra hazırlıklarına başlayan kulübün kalesini Cengiz Arapbayram koruyacak.
Bölgeler Terfi Müsabakaları Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’den transfer edilen Cengiz Arapbayram, bu kez Ergazi Güven Spor Kulübünü,Bölgeler Terfi Müsabakaları Birinci Lige taşımaya çalışacak.Ergazi aynı takımdan gol kralı Bekir Bilgi’yi de kadrosuna katmıştı.