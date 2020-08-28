Ergazi’nin 6 patları

BTM İkinci Lig Birinci Grupta ilk devreyi puan kayıpsız lider tamamlayan Ergazi ara transferde 6 futbolcu transferi ile kadrosunu güçlendirdi.
Mürsel Altuntaş yönetiminde başarılı işlere imza atan siyah beyazlılar, Umut Erzurumlu, Kubilay Çil, Şahin Höner, Barış Özkol, Osman Kaya ve Gökhan Doğan'ı kadrosuna kattı.
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