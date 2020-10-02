Ergazi’de genel kurul günü

Derviş Çimer başkanlığındaki Ergazi Güven Spor Kulübü, bu akşam Saat 20:00'deolağan genel kurul gerçekleştirecek.

Derviş Çimer’in göreve devam edeceğigenel kurulda yeni yönetim kurulu oluşturulacak.10 kişilik yeni yönetim kurulunun oluşturulacağı genel kurul öncesinde üyelerin aidatlarını düzenli ödemesi istendi.

Derviş Çimer’in,Ergazi Güven Spor yönetim kurulu içinde kadın üyelere de yer vereceği açıklandı. Yönetim kurulunda görev almak isteyenlere ise Saat 20.00'da kulüp binasında hazır olmaları çağrısı yapıldı.

