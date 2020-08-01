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Ergazi bayramda da çalıştı

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Ergazi bayramda da çalıştı
BTM İkinci Lige iddialı giren ve sezonun ilk maçını kazanan Ergazi, ikinci hafta maçına da aralıksız hazırlanıyor.
İlk hafta Bafra’yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Ergazi, ikinci haftada grubun diğer iddialı takımı olan ve averajla lider olan Yeni Erenköy’ü konuk edecek.
Antrenör Mürsel Altuntaş yönetiminde maça hazırlanan Ergazi, maçın oynanacağı İskele Cumhuriyet Stadında Kurban Bayramı’nın ikinci gününde dahi antrenman yaptı.
 
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