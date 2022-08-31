Erez, Antalyaspor alt yapısında deneniyor

Ülkemiz futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından Erez Işık, Türkiye takımlarından teklifler almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Altay ve Altınordu gibi takımlardan teklif alan Erez Işık, bu kez Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’dan teklif aldı.

Babası Salih Işık’la Antlaya’ya giderek Hasan Subaşı tesislerinde Antalyaspor altyapısı ile antrenmanlara çıkan Erez, 2 gün daha denenecek. Deneme antrenmanları sonrasında teknik heyet Erez konusunda kararını verecek.

Öte yandan Erez, babası Salih Işık’la Antalyaspor A takımının oynadığı CorendonAirlines Park Stadyumunudagörme fırsatını yakaladı.

