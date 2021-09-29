Erez, Altay yolcusu

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U 12 Takimi oyuncusu Erez Işık, Kuşadası'nda turnuvaya katılacak. 15-17 Ekim tarihleri arasında Kuşadası'nda düzenlenecek olan 5. Cumhuriyet Kupasında Altay U12 Takımının formasını giyecek olan Erez, geçmiş yıllarda da Altay ve Altınordu takımlarından davet almıştı. 5. Cumhuriyet Kupası farklı yaş kategorilerinde Kuşadası Sealight Resort Hotel tesislerinde gerçekleştirilecek.
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