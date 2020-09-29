Erenköylüler’in şampiyonluk hatırası

Yeni Erenköy Spor Kulübü, 40 yıl sonra şampiyonluk sevinci ve gururunu yaşarken, kulüp yönetimi, şampiyonluk hatırası hazırlattı.

KüfiTulga başkanlığındaki yönetim kurulu, “Şampiyon Erenköy” baskılı fotoğrafları satışa sunarken, değerli hatırayı almak isteyen taraftarların, kulüp yönetimine başvurmasını istedi. Fotoğrafların fiyatı ise 350 TL olarak belirlendi.

