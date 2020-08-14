Erenköy’e belediye morali

BTM İkinci Lig Birinci Grupta, 6 puanlı 3 takımdan biri olan ve liderin 3 puan gerisinde yer alan YeniErenköy’e, YeniErenköy Belediyesi moral yemeği düzenledi.

Yönetim kurulu, teknik adam Cenk Şeren ve futbolcuların katıldığı akşam yemeğine YeniErenköy Belediye başkanı Emrah Yeşilırmak da katılarak şampiyonluk hedefi doğrultusunda takıma moral verdi.

