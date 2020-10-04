Erenköy’den 10 numara transfer

Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Ligin yeni takımı Yeni Erenköy, yeni ligi için yeni kadrosunu oluşturma çalışmalarına başladı.
Küfi Tulga başkanlığındaki Yeni Erenköy yönetim kurulu, BTM İkinci Ligde elde edilen şampiyonlukta büyük payı bulunan Türkiyeli futbolcu Malik Sercan Gök’ü, Mehmetçik’ten yeniden transfer etti.
10 numara pozisyonunda oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Malik Sercan Gök, yeni sezonda da Yeni Erenköy formasını, bu kez bonservisli olarak giyecek.
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