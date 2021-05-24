Erenköy’de futbol zamanı

Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Yeni Erenköy Spor Kulübü Akademisi,yeniden hizmete girdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesinden sonra tarihinde ilk kez BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Yeni Erenköy Spor Kulübünde de antrenmanlar başlıyor.

Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Yeni Erenköy Spor Kulübü Akademisi,yeniden hizmete girdi.Sercan Gök’ün koordinatörlüğündeki Yeni Erenköy Spor Kulübü Akademi, Salı ve Cumartesi günleri antrenman yapacak.

Ara sonrasındaki ilk antrenman ise 25 Mayıs Salı günü saat 18.30’da yapılacak. 4 – 16 yaş grubundaki çocuklar Yeni Erenköy Spor Kulübü Akademi’de eğitim görecekler.

