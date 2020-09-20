banner480
banner69
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
22 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
13 0
 
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
14 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
48 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
85 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
85 0
Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor
104 0
banner460

Erenköy zoru başardı

banner476

Erenköy zoru başardı
Richard BEALE
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur tamamlanırken,gözler final maçlarınaçevrildi.
Karpaz temsilcisi Yeni Erenköy, grup maçlarında fırtına gibi esen Karadeniz 61’i Eray Vudalı Stadında oynanan maçta 2-1 mağlup ederek finalde Gaziveren’in rakibi oldu.
Ferhat Tuna’nın yönettiği maçta Yeni Erenköy ikinci devreyi 10 kişi tamamladı. Kaleci Zeki Altıoğlu’nun 46’da kırmızı kart görmesi sonrasında oyuna giren yedek kaleci Hüseyin Abuzet, penaltı vuruşu kurtararak takımının galibiyetine büyük katkı koydu.
Maçta 2-0 öne geçen Yeni Erenköy’ün gollerini, Ekrem Civisilli ve Mehmet Biricik attı. Karadeniz 61’e Mehmet Turgut’un golü yeterli olmadı.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.