Erenköy zoru başardı

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur tamamlanırken,gözler final maçlarınaçevrildi.

Karpaz temsilcisi Yeni Erenköy, grup maçlarında fırtına gibi esen Karadeniz 61’i Eray Vudalı Stadında oynanan maçta 2-1 mağlup ederek finalde Gaziveren’in rakibi oldu.

Ferhat Tuna’nın yönettiği maçta Yeni Erenköy ikinci devreyi 10 kişi tamamladı. Kaleci Zeki Altıoğlu’nun 46’da kırmızı kart görmesi sonrasında oyuna giren yedek kaleci Hüseyin Abuzet, penaltı vuruşu kurtararak takımının galibiyetine büyük katkı koydu.

Maçta 2-0 öne geçen Yeni Erenköy’ün gollerini, Ekrem Civisilli ve Mehmet Biricik attı. Karadeniz 61’e Mehmet Turgut’un golü yeterli olmadı.



