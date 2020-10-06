Erenköy, Tulga ile devam edecek

BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Yeni Erenköy Spor Kulübünde, Küfi Tulga başkanlığındaki yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirilirken, Küfi Tulga yeniden başkanlığa getirildi

Yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Yeni Erenköy Spor Kulübünde, Küfi Tulga başkanlığındaki yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen genel kurul ile ilgili olarak Yeni Erenköy Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle:

“Yapmış olduğumuz genel kurulda başkanımız Küfi Tulga ile devam dedik.Sadece yöneticilerin katıldığı toplantıda yönetim kurulunayeni kişiler de eklenmiştir.

Genc ve istekli arkadaşlarla kulübümüzün başarılara devam etmesi için yeni planlar hazırladık.Toplantıda eski yönetimin, geçmiş sezonla ilgili mali raporu aklandı.Tüm hesaplar şeffaf bir şekilde deftere işlendi.

Yeni dönemde takımızı daha ileriye taşımak için transfer görüşmelerine başladık. Transfer komitesinde Salih Özkıran ve Nihat Selengin görevlendirildi. Lokal işletmeciliği için teklifler değerlendirilip, lokalin Arda ve Arca Akyazı’ya verilmesi kararı alındı.

2020-2021 sezonunda alt yapıya da önem verme kararı alındı.

Bu sezonun takımımızın daha başarılı olması hedefimizdir.Kulübümüzün yeni yönetim kurulunun isimleri şöyledir;

“Başkan Küfi Tulga, As Başkan Tayfun Çıdam, Veznedar Nihat Selengin, Sporcu sorumlusu Salih Özkıran, Lokal sorumlusu Lisani Alnur, Sekreter Cafer Özkartal, Alt yapı koordinatörü Ulaş Can, Dış İşler sorumlusu Sergün Garipsazcı, Bilet, matbaa sorumlusu Beyhan Osmanlılar, Organize,etkinlik sorumlusu Sinan Tulga”

