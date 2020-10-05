Erenköy takviye peşinde

Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Ligin yeni takımıYeni Erenköy, yeniligi için yeni kadrosunu oluşturma çalışmalarına başladı.
KüfiTulga başkanlığındaki Yeni Erenköyyönetim kurulu, Malik Sercan Gök’ü Mehmetçik’ten bonservisli olarak transfer ettikten sonra yine takımın şampiyonluğunda önemli rolü olan Bayram Temel’i transfer etmek istiyor.Yeni Erenköy,yine Mehmetçik’ten Bayram Temel’i bonservisli olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
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