Erenköy şampiyonluğu söke söke aldı

Yeni Erenköy, önce namağlup Karadeniz 61’i sonra ise finalde bir başka namağlup Gaziveren’i mağlup ederek şampiyon oldu

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde şampiyonlardan biri de Cenk Şeren’in çalıştırdığı Yeni Erenköy Spor Kulübü oldu.

Grup maçlarını ikinci sırada tamamlayanYeni Erenköy, önce namağlup Karadeniz 61’i sonra ise finalde bir başka namağlup Gaziveren’i mağlup ederek şampiyon olup BTM Birinci Lige yükseldi.

Dörtyol Stadında oynanan ve Serkan Durmaz’ın yönettiği maça ilgi oldukça fazla olurkeni tribünlerde zaman zaman tartışmalar da yaşandı.

İlk devresi Barış ve Aziz’in karşılıklı golleri ile sona eren mücadelenin ikinci deversinde Yeni Erenköy sahada adeta şov yaptı.

Malik, Tugay, Ersan ve Ekrem’in attığı gollerle Yeni Erenköy maçı 5-1 kazandı. Takım olarak iyi oynayanYeni Erenköy’de Malik Gök maçın adamı olurken, Bayram, Temel ve Tugay Yavuz da ön plana çıkan isimler oldular.

