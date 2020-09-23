banner480
banner69
SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
1 0
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
47 0
 
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
YDÜ, bilimsel çalışmaları DSÖ listesinde
25 0
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
25 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
302 0
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
28 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
banner460

Erenköy şampiyonluğu söke söke aldı

banner476

Yeni Erenköy, önce namağlup Karadeniz 61’i sonra ise finalde bir başka namağlup Gaziveren’i mağlup ederek şampiyon oldu

Erenköy şampiyonluğu söke söke aldı
Richard BEALE
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde şampiyonlardan biri de Cenk Şeren’in çalıştırdığı Yeni Erenköy Spor Kulübü oldu.
Grup maçlarını ikinci sırada tamamlayanYeni Erenköy, önce namağlup Karadeniz 61’i sonra ise finalde bir başka namağlup Gaziveren’i mağlup ederek şampiyon olup BTM Birinci Lige yükseldi.
Dörtyol Stadında oynanan ve Serkan Durmaz’ın yönettiği maça ilgi oldukça fazla olurkeni tribünlerde zaman zaman tartışmalar da yaşandı.
İlk devresi Barış ve Aziz’in karşılıklı golleri ile sona eren mücadelenin ikinci deversinde Yeni Erenköy sahada adeta şov yaptı.
Malik, Tugay, Ersan ve Ekrem’in attığı gollerle Yeni Erenköy maçı 5-1 kazandı. Takım olarak iyi oynayanYeni Erenköy’de Malik Gök maçın adamı olurken, Bayram, Temel ve Tugay Yavuz da ön plana çıkan isimler oldular.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.