Erenköy koşar adım 1. Lig’e

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup lideri Yenierenköy konuk olduğu Akova’yı 3-1 mağlup ederek en yakın takipçisi SFC 1461 İskele Trabzonspor’un Vadili’ye 2-0 mağlup olması sonucunda puan farkını 7 yaparak 1. Lig’e bir adım daha yaklaştı

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta 14. Hafta karşılaşmaları bugün oynanırken lider Yeni Erenköy konuk olduğu Akova’yı 3-1 mağlup ederek en yakın takipçisi SFC 1461 İskele Trabzonspor’un Vadili’ye 2-0 mağlup olması sonucunda puan farkını 7 yaparak şampiyonluğa koşar adım ilerlemeye devam etti.

Ülkemizin kadın hakemlerinde Sabriye Atikoğlu’nun orta hakemliğini yaptığı Akova – Yenierenköy karşılaşmasının ilk devresinde her iki takımın çabası gol getirmedi.

İkinci devreye atak başlayan konuk Yenierenköy aradığı golü de erken buldu.

Dk. 48 Yenierenköy’ün kazandığı serbest atışta Akova ceza sahasına kaldırılan topa iyi yükselen Ömer kafayla topu ağlara gönderdi. 0 -1

Dk. 82 Hızlı gelişen Yenierenköy atağında Akova ceza sahasında topla buluşan Devran kalecinin yanından topu ağlara göndererek skoru 0 -2 yaptı.

Dk. 90 Akova’nın sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Oğuzhan’ın orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

Dk. 90+2 Yenierenköy atağında Akova ceza sahası önünde topla buluşan Barış’ın şutunda top ağlara gidince maçın skoru da belirlendi. Akova 1 – Yeni Erenköy3.

Bu sonuçla Yenierenköy puanını 33 yaparak liderliğini sürdürdü.

