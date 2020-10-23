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Erenköy Akademi faaliyette

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Erenköy Akademi faaliyette
BTM Birinci Ligin yeni ekibi Yeni Erenköy Türk Spor Kulübünde Ulaş Can’ın koordinatörlüğünde hayata geçirilen Yeni Erenköy Futbol Akademisi, öğrenci kabulüne başladı.
“Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz.” sloganıyla hayata geçirilen Yeni Erenköy Futbol Akademisi, bölge köylerdeki çocuklarının futbol eğitimi almasına katkı koyacak.
Bu arada KüfiTulga başkanlığındaki Yeni Erenköy Türk Spor Kulübü yönetimi, 27 Kasım 2020’de 40 yıl sonra gelen şampiyonluk için şampiyonlukyemeği organize etti.”
 
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