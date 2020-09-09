Eren, Esentepe antrenmanında

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’nin kanat oyuncusu Eren Karaer, Esentepe ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Bonservisi elinde olan Eren Karaer’in transferi için Esentepe teknik direktörü Kılıçali Kahraman da istekli olurken, İbrahim Beyazbayram başkanlığındaki yönetim kurulunun da bu transferi olumlu olarak sonlandırması bekleniyor.

