Erdoğuş: Hedefimize ulaşmak istiyoruz

Ötüken antrenörü Halil Erdoğuş, Sadrazam Kayalar maçı öncesinde yaptığı açıklamada “Öncelikle rakibi durdurmayı hedefleyeceğiz. Sonra ise oyunumuzu sahaya yansıtarak maçı kazanarak BTM 1. Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de Ötüken finale yükselmiş ve Sadrazam Kayalar ile eşleşmişti.

23 Eylül Çarşamba günü Saat 16:00’da oynanacak olan final maçında Sadrazam Kayalar ile Dörtyol Stadında karşılaşacak olan Ötüken’inantrenörü Halil Erdoğuş, maç öncesinde açıklamada bulundu.

Grubunu namağlup tamamlayan Ergazi’yi, mağlup ederek finale yükselen Ötüken’inbaşarılı antrenörü Halil Erdoğuş’un açıklamaları şöyle:

“Ötüken teknik heyeti olarak final maçına takımı iyi motive edeceğiz. Futbolcularımızın da kazanma isteklerini sahaya yansıtmaları ile kupaya uzanmak istiyoruz.

Oyuncularımın lig ve final maçlarında büyük tecrübe kazandıklarını belirtmek isterim.Maça mental olarak iyi hazırlanıp, öncelikle rakibi durdurmayı hedefleyeceğiz. Sonra ise istediğimiz oyunu sahaya yansıtarak karşılaşmayı dolayısıyla da kupayı alarak BTM 1. Lige yükselme hedefimize ulaşmak istiyoruz. Maçın fairplay çerçevesinde geçmesini temmeni eder hak edenin kazanacağı bir maç olmasını dilerim.”

