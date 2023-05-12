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Erdoğan ve Ahmet Karşıyaka'da

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Erdoğan ve Ahmet Karşıyaka'da
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Süper ligin yeni ekibi Miracle Karşıyaka sezon öncesi yerli transferde düğmeye bastı.
Bugün Miracle Cash&More direktörü Hakan Törehan ve Miracle Karşıyaka Kulüp Başkanı Umut Düzdaban ile bir araya gelen Baf Ülkü Yurdu oyuncuları Erdoğan Nay ve Ahmet Hatay Miracle Karşıyaka kulübü ile kiralık olarak anlaşma sağladı.
Pote transferi ile transferde düğmeye basan Miracle Karşıyaka’da Caner Oshan’ın teknik adamlığa gelmesinden sonra transferde harekete geçen Süper lig ekibi sezon öncesi iki oyuncuyu kadrosuna dahil etmiş oldu.

Ahmet Hatay, Miracle Karşıyaka yöneticileriyle kiralık transferi konuusnda anlaştı.
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