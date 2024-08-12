Erdoğan, futbola ara verdi

Necati KÜLAHLILAR

Bu sezon BTM Birinci Lig’de mücadele edecek olan Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı kalecisi Erdoğan Nay, Kulübünün transferine izin vermemesinden dolayı futbola ara verme kararı aldı.

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kulüpten ayrılmak istediğini ancak yönetimin izin vermemesi durumunda futbola ara vereceğini bildiren Erdoğan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna, 3 yıl Futbol oynamayacağını bildiren başvurusunu yaptı.

Gönyeli’nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Erdoğan Nay için Gönyeli kulübünün son gün çabaları sonuç vermedi.

