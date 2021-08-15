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Erdoğan, Baf’ta kaldı

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Erdoğan, Baf’ta kaldı
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları devam ederken, takım kadrosunu oluşturma çalışmaları da sürüyor.
Kulübü ile antrenmanlara çıkmayan ve birçok takımdan transfer teklifleri alan başarılı kaleci Erdoğan Nay ile masaya oturan Baf Ülkü Yurdu yönetimi, Erdoğan ile anlaşma sağladı.
Daha önce İbrahim Hatay’ı takımda kalması konusunda ikna eden Baf Ülkü Yurdu yönetimi, takım kaptanlığı da yapan Erdoğan Nay’ı da takımda tutarak, kadroyu güçlendirdi.
 
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