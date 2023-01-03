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Erdoğan, Baf’a veda etti

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Uzun yıllar Baf Ülkü Yurdu forması giyen ve Miracle Değirmenlik’e transfer olan kaleci Erdoğan Nay, sosyal medya hesabından takımına veda etti

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Erdoğan, Baf’a veda etti
Baf Ülkü Yurdu’ndan, MiracleDeğirmenlik’e transfer olan milli kaleci Erdoğan Nay, ayrıldığı kulübü Baf Ülkü Yurdu kulübüne ve transferini gerçekleştiren Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan’a teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nay, kendisine her konuda el açan, güvenen ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan Güzelyurt ekibine şu sözlerle teşekkür etti:
“Küçük yaştan beri alt yapısından yetiştiğim, 8 yıl A takım seviyesinde oynadığım, kaptanlık yaptığım; Baf Ülkü Yurdu kulübümden ayrılma zamanı geldi. Benim için zor olsa da bazen ayrılıklar da en hayırlısı olur. Her konuda bana el açan, bana güvenen, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Baf Ülke Yurdu camiasına ve dışardan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu başarıyı sağlamamda en büyük katkı sizlerin ve takım arkadaşlarımındır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalBaf Ülke Yurdu ailesi.
Bu transferimin gerçekleşmesin de emeği geçen herkese çok teşekkür ederim özellikle Hakan Törehan başkanıma teşekkür ederim. İnşallah her iki taraf için de hayırlısı olur. Miracle Değirmenlik”
 
 
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