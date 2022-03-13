Erdinç Börekçi jübilesini yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Futbolumuzun yetiştirdiği en önemli orta saha futbolcularından Erdinç Börekçi (Alex) jübilesini yaptı.

44 yaşına kadar üst düzeyde futbol oynayan Erdinç Börekçi formasını giydiği ve daha önce önemli başarılar yaşadığı Gönyeli'nin, Baf Ülkü Yurdu ile oynadığı maçın ilk devresinin sonunda futbol hayatını sonlandırdı. Erdinç Börekçi yetiştiği kulüp olan Baf Ülkü Yurdu ile oynadıkları maçta futbola veda ederken, sahayı omuzlarda terk etti.

Baf Ülkü Yurdu kulüp başkanı Ahmet Ertay ile Gönyeli kulüp başkanı Mehmet Çıldır, Erdinç Börekçi'ye plaket verdi.

