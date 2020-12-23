Erdal Barut için oynayacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlarını sürdüren takımlar, hazırlık maçlarının yanı sıraanı maçları da organize ediyorlar.

Esentepe ile Hamitköy arasında anı maçı organize edilirken, 2 takım 9 Ocak 2021’de Esentepe Erdal Barut Stadında, Erdal Barut anısına düzenlenecek olan Erdal Barut Anı Maçında karşılaşacaklar.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda iki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan hazırlık maçı 2-2 berabere tamamlanmıştı.



