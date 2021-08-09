Erdal Barut anılacak

Futbol Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbol takımları, hazırlık maçları ve anı turnuvaları ile hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Birinci Lig kulüplerinden Esentepe de merhum Erdal Barut anısına anı maçı organize etti. Erdal Barut Anı Maçı, Esentepe ile Yeni Boğaziçi arasında oynanacak. 18 Ağustos Çarşamba günü saat 17:45’te Erdal Barut Stadında oynanacak olan maç sonunda takımlara ve hakemlere ödülleri verilecek.

10 futbolcu değişim hakkının olacağı maçta kırmızı kart görecek olan futbolcunun yerine de yedek futbolcu girebilecek.

