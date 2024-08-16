Erdal Barut anı maçıyla anılacak

Esentepe Spor Kulübü’nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Erdal Barut anı maçı 17 Ağustos Cumartesi Esentepe ile Tremeşeli H. Dumlupınar arasında oynanacak. Erdal Barut Stadında oynanacak olan karşılaşma 17 Ağustos Cumartesi günü saat 17:45’de başlayacak.
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