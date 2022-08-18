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Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe

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Büyük çekişme içerisinde geçen Erdal Barut Stadındaki Erdal Barut Anı Maçında, Esentepe ile Düzkaya, 0 – 0 berabere kaldılar. Penaltı vuruşları sonunda ise maçı 5 – 3 kazanan Esentepe oldu

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Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Futbolda 2022 – 2023 sezonuna hazırlanan takımlar hazırlık ve anı maçlarıyla da güçlerini görme şansı buluyorlar.
Birinci Ligin iki bölge kulübü Esentepe ile Düzkaya, Esentepe’nin merhum kulüp ve belediye başkanı Erdal Barut anısına oynanan anı maçıyla güçlerini gördüler.

Büyük çekişme içerisinde geçen Erdal Barut Stadındaki Erdal Barut Anı Maçında, Esentepe ile Düzkaya, 0 – 0 berabere kaldılar. Penaltı vuruşları sonunda ise maçı 5 – 3 kazanan Esentepe oldu.
Maç sonunda ödülleri Erdal Barut’un ailesi tarafından verildi.
(Fotoğraflar: Richard Beale)

 
 
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