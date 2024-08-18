Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın

Esentepe Kulübü’nün ve Esentepe Belediyesi’nin eski başkanlarından merhum Erdal Barut anısına Esentepe ile T. H.Dumlupınar arasında oynanan Erdal Barut Anı Maçı’nın galibi 3 – 2’lik skorla Dumlupınar oldu

Futbolda Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinin yeni sezona yönelik antrenmanları ve hazırlık maçları deva ediyor.

Süper Ligin yeni takımlarından Esentepe de kulübün ve Esentepe Belediyesi’nin eski başkanlarından merhum Erdal Barut, anısına anı maçı organize etti.

Erdal Barut Anı Maçı, Esentepe Erdal Barut Stadında Süper Lig ekipleri Esentepe ile Dumlupınar arasında oynandı. Esentepe ile Dumlupınar arasındaki maç hızlı başladı. Esentepe Lucman ile 8’de Emek ile de frikik’ten 17’de goller bulurken, Dumlupınar Berk Güçlücan ile 4’te, Mehmet ile de 24’te goller bulunca ilk devre 2 – 2 tamamlandı.

İkinci devrenin son bölümünde Berk Büyükkal’ın 86’daki golüyle Dumlupınar, Esentepe’yi deplasmanda 3 – 2 mağlup etti. Maç sonunda Dumlupınar’a Erdal Barut Anı Kupası’nı, Erdal Barut’un oğlu Celal Barut verdi.

(Foto: Richard BEALE)

