Ercen’e rakip yok

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF), 15 Haziran'da genel kurul gerçekleştirecek.
Genel kurul öncesinde başkan adaylığı başvuru süresi dolarken, mevcut başkan Osman Ercen haricinde adaylık başvurusunda bulunan olmadı. Göreve geldiği günden itibaren başarılı icraatlarıyla gündeme gelen Osman Ercen'in üyelerin onayıyla başkanlığa devam etmesi bekleniyor.
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