Ercen yönetimi görev dağılımı yaptı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) Yönetim Kurulunda Osman Ercen başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Ayrıca Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Disiplin Sekreterliği için tekrar seçim yapıldı. LTTFF tüzüğündeki bazı maddeler düzenlenerek London Futbol Federasyonu (LFA) ile paralel hale getirildi. Federasyon bünyesinde Veteranlar Lig Sekreterliği kuruldu.

LTTFF Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle:

Başkan: Osman Ercen

Asbaşkan: İrfan Davulcular

Genel Sekreter: Murat Yakup

Mali Sekreter: Ozan Beliger

Veteranlar Ligi Sekreteri: Kemal Soyer

Hakem Sekreteri: Yıldaray Karami

Lisans Sekreteri: Gülay Ermiya

Disiplin Sekreteri: Mehmet Nasifoğullari

Fikstür Sekreteri: Fikret Gönlübol

Faal üye: Zeki Salih

Faal üye: Hayri Kartal