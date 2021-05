Ercen yeniden aday

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun başkanı Osman Ercen, 15 Haziran gerçekleştirilecek olan genel kurulda başkan adayı olduğunu açıklarken, “İmkânsızları başarmak ve federasyonumuza hizmet için göreve devam edilecektir.” ifadesini kullandı

1976 yılından bu yana İngiltere’de faaliyet gösteren Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun başkanı olarak sizlere seslenmek istiyorum.

Yıllarca her kademesinde görev aldığım federasyonumuzdaki hizmetlerimi onur duyarak yerine getirdim. En sonunda kulüplerimizin ve arkadaşlarımızın güvenini kazanıp bana başkanlık görevi verildi. Görevi devraldığım 2020 yılının Haziran ayından bu güne kadar ne gece ne de gündüz durmaksızın çalışmaya devam ettim.

Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım yaptığımız ve yapacağımız hizmetler konusunda bir an bile tereddüt etmedik. Tüzüğümüz gereği hizmet verecek kişilerin yeniden göreve gelmesi için seçime gidilmesi gerekmektedir. Onun içindir ki, 15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanlığına yeniden talip olduğumu kamuoyuna duyururum.

LTTFF başkanı olarak tüm dünyayı sarsan ve milyarlarca insanı perişan eden Covid 19'a rağmen birçok ilki başardık. Güneş yeniden doğup her şey yoluna girince daha da imkânsızları başarmaya ve federasyonumuza hizmete devam edilecektir. Bu bilgiyi sizlerle paylaşır saygılarımı sunarım.”