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Ercen, Türkiye’de akademi için çalışıyor

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Ercen, Türkiye’de akademi için çalışıyor
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun Londra’da hizmete açmayı planladığı futbol akademisi konusunda görüşmeler yapmak için Türkiye’ye gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme yapmak üzere, Türkiye giden Osman Ercen’in yaptığı girişimler neticesinde, Türkiye Futbol Federasyonu, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Akademisini hayata geçirmek için TUDOR lisanslı bir teknik direktörü görevlendirecek.
 
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