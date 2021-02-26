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Ercen: Londra Kupası’nı gerçekleştirelim

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Osman Ercen, Londra Kupası’nın yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğini açıklarken, “Londra Kupası’nın yeniden canlanmasını istiyoruz. Bunu üçlü bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bir yıl Londra’da, bir yıl Kuzey Kıbrıs’ta bir yıl da Türkiye’de olacak geleneksel bir turnuva organize edilebilir.” ifadelerini kullandı

Ercen: Londra Kupası’nı gerçekleştirelim
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun, CONIFA Avrupa Kupasına katılmama ve CONIFA üyeliğini askıya alma kararları sonrasında, Londra Kupası’nın yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğini açıkladı.
Osman Ercen yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun, CONIFA Avrupa Kupasına katılmama ve CONIFA üyeliğini askıya alma kararlarını duyduk.
Bizler Londra Kupası’nın yeniden canlanmasını istiyoruz. Bunu da üçlü bir şekilde gerçekleştirmek düşüncesindeyiz. Londra, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye ayakları olan bir Londra Kupası organize edilebilir. Bir yıl Londra, bir yıl Kuzey Kıbrıs’ta bir yıl da Türkiye’de olacak şekilde geleneksel bir turnuva organize edilebilir.
Hatta daha sonra Azerbaycan’dan ve başka yerlerden takımların katılımları ile daha geniş kapsamlı güzel bir turnuva da organize edebiliriz.
Covid 19 salgınından kurtulduktan sonra devlet ile de görüşüp bu konuda güzel bir protokol yapıp, bu projeyi hayata geçirmek lazımdır. Bunun gerçekleşmesi gerek biz, gerek Kıbrıs gerekse de Türkiye için büyük bir organize olabilir.”
 
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