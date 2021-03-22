Ercen, Çetin ile Londra’da akademiyi görüştü

Osman Ercen, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile görüşerek Londra’da akademi kurma çalışmalarına devam etti

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen’in, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde temasları devam ediyor.

Osman Ercen bugün Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile görüştü. Görüşme ile ilgili olarak Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olarak projelerimiz arasında olan toplumumuza futbol akademiyi kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor.

Akademi sorumlusu asbaşkan İrfan Davulcular önderliğinde yapmakta olduğumuz bu projeyi hayata geçirmek için Türkiye’de bulunan başkanımız Osman Ercen’in, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile yapmakta olduğu görüşmeler gayet olumlu geçiyor. Bundan dolayı çok mutluyuz.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir ve ikinci vekili başkan yardımcısı Servet Yardımcı’dan sonra bugün de Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile görüşen başkan Osman Ercen’e, akademide görev alacak olan TUDOR teknik direktör İsmet Kamak da eşlik etti.

Osman Ercen, Oğuz Çetin ile görüşmesi sonrasında ise LTTFF’na gereken her türlü desteğin sağlanacak olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.”

