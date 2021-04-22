Erbay’ın zorunlu ayrılığı

Değirmenlik Spor Kulübünde geçtiğimiz aylarda başkanlığa seçilen Ahmet Erbay, sağlık sorunları zorunlu olarak başkanlıktan ayrılma kararı aldı

K-PET Birinci Ligin yeni takımı Değirmenlik Spor Kulübünde geçtiğimiz aylarda başkanlığa seçilen Ahmet Erbay, zorunlu olarak başkanlıktan ayrılma kararı aldı.

Sağlık sorunları nedeniyle başkanlığı bırakma kararı alan Ahmet Erbay, aldığı kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Değirmenlik Spor Kulübü başkanlığından sağlık nedenlerimden dolayı ayrılmış bulunuyorum.

Değirmenlik camiasında görev aldığım tarihten itibaren bizlere desteğini esirgemeyen başta belediye başkanımız Ali Karavezirler Bey'e ve meclis üyelerine, çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda camiamızı sahiplenen, büyük destek olan değerli üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla.”

