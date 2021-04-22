banner583
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
9 0
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
34 0
 
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
9 0
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
43 0
Çilek keyfi
Çilek keyfi
44 0
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
31 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
38 0
banner529
banner570

Erbay’ın zorunlu ayrılığı

banner476

Değirmenlik Spor Kulübünde geçtiğimiz aylarda başkanlığa seçilen Ahmet Erbay, sağlık sorunları zorunlu olarak başkanlıktan ayrılma kararı aldı

Erbay’ın zorunlu ayrılığı
banner630
K-PET Birinci Ligin yeni takımı Değirmenlik Spor Kulübünde geçtiğimiz aylarda başkanlığa seçilen Ahmet Erbay, zorunlu olarak başkanlıktan ayrılma kararı aldı.
Sağlık sorunları nedeniyle başkanlığı bırakma kararı alan Ahmet Erbay, aldığı kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Değirmenlik Spor Kulübü başkanlığından sağlık nedenlerimden dolayı ayrılmış bulunuyorum.
Değirmenlik camiasında görev aldığım tarihten itibaren bizlere desteğini esirgemeyen başta belediye başkanımız Ali Karavezirler Bey'e ve meclis üyelerine, çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda camiamızı sahiplenen, büyük destek olan değerli üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.