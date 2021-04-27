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Erbay’dan, Sertoğlu’na destek

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Erbay’dan, Sertoğlu’na destek
Değirmenlik kulüp başkanı Ahmet Erbay bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Ahmet Erbay'ın açıklaması şöyle:
“5 Haziran’da yapılacak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığı seçiminde tüm kulüplerimize eşit mesafede duran, futbolumuzu daha ileriye taşıyacağına inandığımız Hasan Sertoğlu’na desteğimiz tamdır.”
 
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