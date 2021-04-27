Erbay’dan, Sertoğlu’na destek

Değirmenlik kulüp başkanı Ahmet Erbay bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Ahmet Erbay'ın açıklaması şöyle:

“5 Haziran’da yapılacak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığı seçiminde tüm kulüplerimize eşit mesafede duran, futbolumuzu daha ileriye taşıyacağına inandığımız Hasan Sertoğlu’na desteğimiz tamdır.”

