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Eray Vudalı, Göçmenköy’de

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Eray Vudalı, Göçmenköy’de
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Aksa Süper Lig ekibi Göçmenköy kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Göçmenköy Eray Vudalı için yoğun görüşme trafiğinden olumlu sonuç aldı. Bonservisi Mağusa Türk Gücü'nde olan, kiralık olarak Pera Larnaka Gençler Birliği’nde forma giyen Eray Vudalı için iki kulüple de anlaşmaya varıldı.
Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş önce Eray için MTG'den transfer görüşmesi adına onay aldı, Gençler Birliği Kulübü ile de Mustafa İnanç'ın kiralık transferi ile ek bedel ödeme konusunda anlaşmaya vardı.
 
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