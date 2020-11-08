Eray gitti, Tansel gidiyor

Futbolumuzda yaşanan belirsizlik ve yeni sezonun başlama ihtimalinin oldyukça düşük olması futbolcuların ülkeden ayrılmasına neden olmaya başladı.Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler’den olan ve futbol için ülkeye gelen Eray Osman Halil, ailesi ile birlikte Londra’ya döndü. Bonservisi Yenicami’de bulunan Eray Osman Halil, son olarak Gönyeli’de forma giydi. Yenicami’nin kaptanı Tansel Ekingen de İngiltere’ye dönmeyi gündemine aldı.