Eray, Dumlupınar’ı tercih etti

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, Hamitköy’de yıldızı parlayan genç futbolcu Eray Vudalı’yı transfer etti.

Akova alt yapısından yetişen Eray Vudalı, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Hamitköy’de bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek K-PET Süper Ligdeki ilk yılında ismini duyurmuştu.Özellikle sezonun ikinci devresinde ilk 11’in değişmezleri arasına giren Eray Vudalı, birçok kulüpten transfer teklifi aldı.

Aldığı teklifler arasından Yonpaş Dumlupınar’ın teklifini kabul eden genç futbolcu, yeni sezonda kiralık olarak sarı kırmızılıların formasını giyecek.

